Ravennatoday.it - "Esercizi di Fantastica", lo spettacolo che unisce il teatro e la danza

Leggi su Ravennatoday.it

Venerdì 24 gennaio alle 21 alla Casa deldi Faenza è in programma lodianche per ragazzi "di" di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti e Giorgio Rossi, prodotto da Sosta Palmizi, che sarà in scena nell’ambito della Stagione undi.