Anteprima24.it - Escalation di furti a Solopaca, tentano la fuga speronando l’auto dei Carabinieri: arrestati tre albanesi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito di predisposti servizi tesi a prevenire e reprimere iin abitazione, idella Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato tre giovani di origini, residenti in provincia di Caserta, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’arresto è scaturito al termine di un inseguimento durato alcuni chilometri, nel corso del quale i malviventi hanno anche speronatodei.In particolare, nel corso di un posto di controllo, i militari hanno intercettato una Fiat Bravo sospetta con a bordo quattro persone, che non si è fermata all’ALT proseguendo la corsa ad elevata velocità. É così scaturito un inseguimento durato alcuni chilometri, lungo le strade periferiche della città, durante il quale i malviventi, nel tentativo di guadagnare la, hanno anche speronatodei, i quali sono tuttavia riusciti a bloccare la corsa del veicolo.