Quotidiano.net - Esauriti i fondi 2024 per incentivi auto, nessun nuovo bonus nel 2025

Sonotutti iper glialle, varati dal governo nel, compresi quelli per i modelli ibridi plug-in. E' quanto si apprende dal portale Ecodel ministero delle Imprese e del Made in Italy. A dicembre per leibride plug-in erano ancora disponibili oltre 76.8 milioni di euro dei 125,7 stanziati per questa fascia di emissioni. Il governo ha messo a disposizione un totale di 1 miliardo di euro per incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Sono finiti già a giugno, dopo poche ore dall'apertura del portale, i 201 milioni di euro destinati allefull electric (con emissioni 0-20 grammi al chilometro di CO2), mentre a ottobre si erano esaurite le risorse, pari a 276,7 milioni di euro, per la fascia di emissioni 61-135 grammi al chilometro di CO2, che interessa modelli endotemici, mild e full ibride e Gpl.