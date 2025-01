Quotidiano.net - Eni riacquista l'83% dei Prestiti Obbligazionari Ibridi con Tender Offer

Eni rende noto che dopo aver lanciato sul mercato "Nuovi", destinati a investitori istituzionali per 1,5 miliardi di euro, hato conta volontaria (la "") 1.215.394.000 euro ovvero circa l'83% dell'ammontare nominale. Il regolamento dell'operazione di riacquisto è previsto per il 24 gennaio 2025. A seguito del regolamento, l'importo nominale del prestitoo ibrido che rimarrà in circolazione sarà pari a 248.606.000 euro. L'ta volontaria è stata lanciata il 14 gennaio e si è conclusa il 21 gennaio ed è stata volta are per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestitoo ibrido perpetuo.