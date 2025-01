Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 22 gennaio 2025 in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Kemal affronta l’udienza per il riconoscimento di Deniz e tutto si risolve per il meglio. La giornata termina con una cena festosa, dove tutti si riuniscono per celebrare. Ecco ilper rivedere l’episodio 362 in