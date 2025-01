Ilfoglio.it - Elly Schlein contro Meloni: "Diranno che quando c'era lei non c'era un treno in orario"

"Giorgiaha lasciato le briciole per il trasporto pubblico nella legge di bilancio". La segretaria del Pdattacca il governo, parlando alla Camera durante l'informativa del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla situazione della rete ferroviaria nazionale. "Mentre con l'altra mano sprecate soldi pubblici per il fantomatico progetto del ponte sullo stretto e drenate le risorse da altre fondamentali infrastrutture,in Sicilia e in Calabria si fa fatica a spostarsi", aggiunge la segretaria del Pd. “Un consiglio ministro, ridimensioni i suoi sogni – dice rivolgendosi a Salvini – lasci stare il ponte e il Viminale e lavori per far funzionare i treni e per gestire quei 1200 cantieri resi possibili dalle risorse del Pnrr dei governi precedenti”, prosegue la leader dem e poi conclude con un passaggio rivolto alla premier: "A Giorgia, che ha la vera responsabilità di tutto questo disagio che vivono ogni giorno lavoratori e studenti, dico di smettere di nascondersi dietro di lei perché la ricorderanno un giorno,non sarà più premier, come quella chec'era lei non c'era unche arrivasse in".