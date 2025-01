Genovatoday.it - Elezioni comunali: Sanna (Pd) si propone come candidato sindaco, critiche sul metodo

Leggi su Genovatoday.it

Armando, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, ha fatto sapere di essere disponibile a correre per la carica dialle prossime, anche attraverso le primarie. Un salto in avanti che ha già causato qualche malumore nel centrosinistra.