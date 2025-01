Ilgiorno.it - Due impiegati lasciati a casa durante le feste. Sciopero bis

Secondoalla Hydro di Ornago contro i licenziamenti comunicati a Natale. Due glimessi alla porta dalla multinazionale norvegese dei profilati in alluminiole festività di fine anno. Una scelta che ha fatto scattare la protesta: la prima volta, quattro ore a inizio gennaio con adesione totale, e in questi giorni il bis, ma con una modulazione dell’astensione a singhiozzo. Sono stati gli stessi lavoratori a dare mandato in assemblea ai sindacalisti di Fim e Fiom di procedere con il resto del pacchetto di mobilitazione votato e messo a disposizione delle sigle. Alla base di tutto, "un taglio di costi", c’è scritto nelle lettere, "e non di mansioni", ricordano Adriana Geppert (Fiom) e Gloriana Fontana (Fim). "È stato un fulmine a ciel sereno – chiarisce la sindacalista –.