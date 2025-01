Gqitalia.it - Dove vedere subito Milan-Girona, il grande match di Champions League di questo mercoledì

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ore 21, la sfidaè in partenza a San Siro per quello che si preannuncia come ildidi. Per ilesiste un solo obiettivo: la vittoria, pura e semplice. A 180 minuti complessivi dalla fine della prima parte di questa nuova, sole due giornate di gara, i rossoneri sono in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale,andranno soltanto le prime otto della maxi classifica. Un modo per evitare le trappole insidiose dei playoff.Da qui l'importanza cruciale di: i rossoneri, in caso di vittoria in questa sfida contro ile della prossima contro la Dinamo Zagabria, dovrebbero essere quasi certi di raggiungere il traguardo.