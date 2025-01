Anconatoday.it - Dorme ubriaco in auto, il cofano è caldo. Per la polizia ha guidato: condannato per guida in stato di ebbrezza

FALCONARA MARITTIMA - Fa serata, alza un po' troppo il gomito e per non rischiare si chiude dentro l'mobile, parcheggiata lungo la via Flaminia. Attorno alle 9 una pattuglia dellalo nota e si avvicina per un controllo. Fatto l'alcol test risulta. Un tasso di quasi 1,7 grammi.