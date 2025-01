Quotidiano.net - Domanda di gas in aumento in Europa nel 2024: l'analisi di Stefano Venier

Leggi su Quotidiano.net

Ladi gas è tornata a crescere innelgrazie alle temperature più rigide registrate. Lo afferma l'amministratore delegato di Snamsottolineando che "in particolare lalo scorso anno ha visto un incremento del 2,8% e nel 2025 è attesa crescere di oltre il 2%".parla inoltre di "sistema energetico europeo intrinsecamente dinamico", mentre i mercati "restano instabili, non solo per ragioni geopolitiche", fattore che "si riflette nell'elevata volatilità dei prezzi del gas". A suo avviso c'è un "esacerbamento della crescenteglobale di energia e dell'offerta". In questo quadro, con l'energia da fonti rinnovabili che ha raggiunto il 40% del mix energetico, secondo"la transizione energetica richiede investimenti sostanziali in infrastrutture e in nuove tecnologie e la creazione di quadri normativi efficaci".