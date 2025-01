Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 22 gennaio

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Si è aperta ufficialmente il 2la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.Randal Kolo Muani (Ansa) –.itLa Juventus pareggia in Champions e stringe i tempi per Veiga per sistemare il reparto difensivo, mentre è imminente l’annuncio di Kolo Muani in attacco. Il Milan deve definire l’operazione Walker e stanno cercando di trovare una sistemazione per Emerson Royal. L’Inter valuta l’uscita di Buchanan, mentre in difesa difficilmente ci saranno novità malgrado l’infortunio prolungato di Acerbi.