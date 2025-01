Palermotoday.it - Differenziata "porta a porta" a Tommaso Natale e Sferracavallo, si parte il 31 gennaio

Leggi su Palermotoday.it

A piccoli e lenti passi, la raccolta" raggiunge un'altra ampia area della città. Dopo un susseguirsi di riunioni, avvenute in questi giorni, e qualche tentennamento legato al personale in forze, la Rap oggi ha definitivamente ufficializzato per venerdì 31la.