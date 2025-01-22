DaziCina | difenderemo nostri interessi

9.30 La Cina afferma di essere "fermamente determinata a difendere gli interessi nazionali" dopo le minacce di Trump di dazi del 10%. "Abbiamo sempre creduto che non ci sono vincitori in una guerra commerciale",ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning nel corso di una conferenza stampa. Il presidente Usa ha detto che sta valutando di imporre nuovi dazi del 10% sull'import di beni cinesi a partire da febbraio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

