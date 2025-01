Lidentita.it - Dazi Usa: cautela di Lagarde, Cina in attesa, il ruolo di Meloni

Leggi su Lidentita.it

Suipossibili annunciati da parte di Donald Trump c’è ladi Christine. Il fatto che fra i primi atti della sua presidenza Trump non abbia impostogeneralizzati è stato un “approccio molto intelligente, perché questi non danno necessariamente i risultati che ci si aspetta” è il giudizio espresso in un’intervista alla .Usa:diin, ildiL'Identità.