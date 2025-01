Quotidiano.net - Dazi Trump indeboliscono Borse cinesi e influenzano mercati europei

del 10% anticipati dal neo presidente statunitensenei confronti di Pechino hanno indebolito lee fanno muovere con cautela quelle europee: Piazza Affari nei primi scambi ondeggia attorno alla parità come quasi tutti i listini, con Francoforte poco più tonica e in aumento di circa mezzo punto percentuale. L'euro tiene quota 1,04 contro il dollaro e lo spread Btp-Bund resta attorno ai 107 punti base, a sfiorare i minimi recenti del dicembre scorso. Il gas dopo una partenza piatta si muove al rialzo dell'1% sopra i 50 euro al Megawattora, mentre il petrolio resta fiacco (-0,5%) sotto i 76 dollari al barile. In questo contesto in Piazza Affari A2a e Saipem cedono l'1,8%, con Mps in calo di circa un punto percentuale. Snam sale invece dell'1% dopo aver confermato le stime sul 2024 e alzato l'asticella per il 2025, con Iveco, Diasorin e Prysmian in aumento di oltre l'1%.