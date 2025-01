Quotidiano.net - Dazi Trump colpiscono le Borse di Shanghai e Shenzhen, Hong Kong in forte calo

Leggi su Quotidiano.net

del 10% anticipati dal neo presidente statunitensenei confronti della Cina indeboliscono ledie di, che hanno chiuso la loro seduta inrispettivamente dello 0,9% e di un punto percentuale. Scivola ancora di più, che si avvia a concludere la sua giornata in ribasso dell'1,7%, mentre la forza del dollaro aiuta Tokyo, in rialzo di un punto e mezzo. Bene anche Seul che ha chiuso in aumento dell'1,1%, con Sidney in crescita dello 0,3%. Incerti i future sull'avvio dei listini europei.