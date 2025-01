Davide Falteri al timone di Federlogistica

Leggi su Ildenaro.it

è il nuovo presidente di, succedendo a Luigi Merlo, che ha guidato la Federazione degli operatori logistici dalla sua fondazione e per sei anni. Il passaggio di tes, avvenuto nel segno della continuità, è stato ufficializzato ieri al termine dell’assemblea della Federazione., già vicepresidente nazionale e presidente della Federazione in Liguria, vanta una solida esperienza nel settore.Imprenditore innovativo nell’ambito dello sviluppo strategico e delle relazioni istituzionali,ha fondato a Genova il Consorzio Global, un’aggregazione di aziende operanti nel trasporto, nella logistica e nello shipping su scala nazionale, con l’obiettivo di supportare la crescita e la modernizzazione del sistema. “Assumo questa presidenza – ha dichiarato il nuovo numero uno di– in un momento cruciale per l’intera filiera logistica, alla vigilia di trasformazioni significative che richiedono una gestione lungimirante.