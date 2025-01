Lapresse.it - Daniela Santanchè arriva a Roma, la ministra: “Io tranquilla, non ho nulla da annunciare”

“Sono, sto andando al ministero perché ho degli appuntamenti. Vado a lavorare come sempre e non hoda”. Così ladel Turismo,, intercettata da LaPresse alla stazione Termini a, di ritorno da Milano. L’esponente del governo è stata rinviata a giudizio per il caso Visibilia e le opposizioni ne chiedono le dimissioni.