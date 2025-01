Ravennatoday.it - Dal furto sventato alla violazione del divieto di avvicinamento: arresto e denuncia per due giovani

Leggi su Ravennatoday.it

Vari interventi per i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ravenna negli scorsi giorni, fra cui spicca anche l'di due uomini in seguito a una rissa in centro. Nel corso di alcuni servizi preventivi straordinari, i militari hanno eseguito unlo scorso venerdì, quando la.