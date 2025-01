Viterbotoday.it - Dal Comune 46mila euro per riqualificare il cimitero San Lazzaro e quelli delle frazioni

Leggi su Viterbotoday.it

Ilinterviene per la manutenzione straordinaria deldi Sane dei cimiteri. La situazione del camposanto cittadino, in particolare nella sezione storica, presenta diverse criticità, tra cui lapidi in cattivo stato di conservazione, un servizio di.