Palermotoday.it - Curò Messina Denaro durante la latitanza, chiesti 18 anni per un medico

Leggi su Palermotoday.it

Il pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18di carcere per il dottor Alfonso Tumbarello, exdi base di Campobello di Mazara, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi.