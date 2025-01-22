Crollo Catania 41 persone fuori casa

La Procura di Catania ha avviato un'indagine sulla fuga di gas che, nel quartiere di San Giovanni Galermo, ha provocato un’esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani. L’incidente ha lasciato 41 persone senza abitazione, sollevando questioni sulla sicurezza degli impianti e sulle cause dell'accaduto. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche e garantire la ripresa delle attività nella zona.

11.01 La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas che nel quartiere di San Giovanni Galermo ha causato un'esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani. Danneggiati tre altri edifici. Quarantuno le persone fuori di casa e ora ospitate in strutture alberghiere. Dimessi 10 dei 14 feriti. Dei quattro ancora al Cannizzaro, due sono gravi. Un'altra fuga di gas stamane nel quartiere, mentre prosegue la bonifica tra le macerie.

