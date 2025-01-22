Crollo Catania 41 persone fuori casa

11.01 La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas che nel quartiere di San Giovanni Galermo ha causato un'esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani. Danneggiati tre altri edifici. Quarantuno le persone fuori di casa e ora ospitate in strutture alberghiere. Dimessi 10 dei 14 feriti. Dei quattro ancora al Cannizzaro, due sono gravi. Un'altra fuga di gas stamane nel quartiere, mentre prosegue la bonifica tra le macerie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Crollo Catania, 41 persone fuori casa - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas che nel quartiere di San Giovanni Galermo ha causato un'esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani. rainews.it scrive

Crollo palazzina Catania, trovato presunto disperso: aveva cellulare spento - Sarebbe stato rintracciato l'uomo che ieri sera sembrava potesse essere disperso nel crollo della palazzina avvenuto nel rione di San Giovanni Galermo, a Catania, dopo un'esplosione dovuta a una fuga ... Lo riporta adnkronos.com

Esplosione a Catania, crolla palazzina di 3 piani. Almeno 14 feriti, evacuate 500 persone - Catania, 21 gennaio 2025 – Paura a Catania per un’esplosione avvenuta nel rione San Giovanni Galermo e avvertita anche a chilometri di distanza. Secondo quotidiano.net