Crollo Catania 41 persone fuori casa

La Procura di Catania ha avviato un'indagine in seguito all'esplosione nel quartiere di San Giovanni Galermo, causata da una fuga di gas. L'incidente ha portato al crollo di una palazzina di tre piani, lasciando senza abitazione 41 persone. Le autorità stanno valutando le cause dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

11.01 La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas che nel quartiere di San Giovanni Galermo ha causato un'esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani. Danneggiati tre altri edifici. Quarantuno le persone fuori di casa e ora ospitate in strutture alberghiere. Dimessi 10 dei 14 feriti. Dei quattro ancora al Cannizzaro, due sono gravi. Un'altra fuga di gas stamane nel quartiere, mentre prosegue la bonifica tra le macerie.

