Crollo Catania 41 persone fuori casa

La Procura di Catania ha avviato un'indagine sulla fuga di gas che ha provocato un’esplosione e il crollo di una palazzina nel quartiere di San Giovanni Galermo. Sono 41 le persone rimaste temporaneamente senza abitazione. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza degli impianti e sulle cause dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

11.01 La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas che nel quartiere di San Giovanni Galermo ha causato un'esplosione e il crollo di una palazzina di tre piani. Danneggiati tre altri edifici. Quarantuno le persone fuori di casa e ora ospitate in strutture alberghiere. Dimessi 10 dei 14 feriti. Dei quattro ancora al Cannizzaro, due sono gravi. Un'altra fuga di gas stamane nel quartiere, mentre prosegue la bonifica tra le macerie. In seguito al crollo dell'architrave del tetto, sgomberare 4 famiglie da una palazzina di via Emanuele Cutore, a Gravina di Catania. I vigli del fuoco hanno messo in sicurezza l'edificio. Dalle prime ipotesi il cedimento sarebbe stato causato dalle infiltra

