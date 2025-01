Crescita del mercato dell' intelligenza artificiale in Italia | +55% nel 2023 previsto +348% nel 2024

Quotidiano.net - Crescita del mercato dell'intelligenza artificiale in Italia: +55% nel 2023, previsto +34,8% nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

Ilin"conferma una dinamica di forte, con un valore consolidato neldi 674 milioni di euro, registrando un significativorispetto al 2022". Emerge dal report "Il'IA in" pubblicato da Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende'Ict, che evidenzia quanto le previsioni per ilsiano "altrettanto positive, con una stima didel 34,8% che porterà ila toccare i 909 milioni di euro e 1,802 miliardi di euro nel 2027". Tuttavia, "l'analisi evidenzia profonde disomogeneità strutturali", in particolare con un divario nell'adozione tra grandi imprese e pmi. In evidenza il settore bancario che guida l'adozione'IA con investimenti pari a 173,6 milioni di euro, mentre il comparto Telco & Media ha raggiunto i 161,6 milioni di euro.