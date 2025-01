Cresce l' attesa per Sinner-De Minaur tra poco il super match agli Australian Open

Leggi su Gqitalia.it

Giornata di grande tennis oggi, con due italiani ai quarti di finale. Il numero 1 al mondo Jannik, che incontra l'o Alex de, e Lorenzo Sonego, che sta giocando contro Ben Shelton. Noi siamo tutti davanti alla tv.Dove vedere-Deadesso (e rivedere quando vuoi) in streamingJannikincontra Alex dealle 9.30 (ora italiana) di oggi, mercoledì 22 gennaio, mentre Lorenzo Sonego e Ben Shelton stanno giocando dalle 4.30. Entrambi ipossono essere seguiti in tv e in streaming dall'Italia: la diretta è disponibile su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.