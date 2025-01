Metropolitanmagazine.it - Costanza Caracciolo e Christian Vieri come si sono conosciuti?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è legata al maritodal 2017, quando l’ex velina e l’ex attaccante iniziavano una storia d’amore suggellata con le nozze due anni dopo e l’arrivo delle figlie Stella ed Isabel., il primo incontro conOggi la showgirl sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Tra lanon cistati colpi di fulmine: i due si conoscevano da oltre dieci anni, tramite amici in comune e l’amore arrivava dopo tantissimo tempo, quando i due si incontravano per caso Nel 2017, Bobo si trova a Roma dove si stavano giocando gli Internazionali D’Italia di tennis, quando propone una cena all’ex velina, che raccontava sulle pagine della Gazzetta Dello Sport:“Quella sera è stata bellissima perché c’eravamo solo noi in tutta Roma, non ci vedeva nessuno e abbiamo fatto questo giro notturno super romantico.