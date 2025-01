Fanpage.it - Cosa succede ora all’Autonomia differenziata dopo lo stop al referendum

Leggi su Fanpage.it

La Corte costituzionale ha deciso che ilper abrogare la legge sull'autonomiaera inammissibile. Quindi, non si andrà a votare. Ma questo non significa che la riforma potrà entrare in vigore senza problemi: servono lunghi lavori parlamentari per darle una forma nuova, dato che la stessa Consulta aveva dichiarato incostituzionali molte parti.