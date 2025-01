Frosinonetoday.it - Corruzione al concorso TFA, Baglione, Chiusaroli e Arduini restano ai domiciliari

Leggi su Frosinonetoday.it

Rigettate le richieste di scarcerazione avanzate dagli avvocati di Giancarlo, Giovannie Diletta, i tre indagati dell’operazione Luna Viola. Il gip del tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli, ha ritenuto che non ci siano gli estremi per la rimessa in libertà dei.