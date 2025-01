Lanazione.it - Conad Nord Ovest rafforza il proprio impegno contro la violenza di genere: devoluti 105.000 euro ai centri antiviolenza del territorio

Arezzo, 22 gennaio 2025 –annuncia il successo dell’iniziativa “Saremo libere quando il rispetto avrà messo radici”, realizzata in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (EFI) e che ha permesso di raccogliere e donare complessivamente 105.000, destinati a supportare la preziosa attività di D.i.Re – Donne in Retelae di 40antidel, molti dei quali associati a D.i.Re, a sostegno delle donne vittime di abusi. Il progetto, che si è spinto oltre i confini nazionali, ha visto la produzione di portachiavi solidali, realizzati da 1.900 artigiane in Kenya attraverso l’impresa sociale Tujikuze, supportata da EFI e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. I portachiavi, creati con materiali riciclati, sono stati messi in vendita nei punti vendita didal 21 al 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle donne, al prezzo simbolico di 2,90€, devolvendo 1€ per ogni acquisto aianti