"Con un risultato pieno il destino può svoltare"

"Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla partita, su un campo che non favoriva le nostre qualità tecniche. Contro una squadra molto fisica come il Casalguidi siamo andati in difficoltà, ma ho apprezzato la buona reazione. Non tutto è da buttare, anche se il tempo per recuperare è sempre meno". Cerca di mantenere lucidità e oggettività Federico Facchini, allenatore del Viaccia, dopo l’ennesima sconfitta incassata in questa stagione, stavolta in casa del Casalguidi. Un ko che fa rimanere i pratesi all’ultimo posto nella graduatoria del girone A di Promozione, con appena 6 punti e 7 lunghezze da recuperare sull’Intercomunale Monsummano, penultimo. "Nel secondo tempo abbiamo capito come andava interpretata la partita e abbiamo giocato alla pari, creando anche occasioni importanti per poter pareggiare, prima del 2-0 locale – insiste Facchini -.