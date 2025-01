Sport.quotidiano.net - Civitanova. "Dobbiamo calarci subito nel clima dei playout»

"La sconfitta a casa della Bramante Pesaro ci condanna aie adessoin questa nuova dimensione". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus, è proiettato alla nuova fase quando mancano ancora tre gare alla fine della regular season della B Interregionale di basket. "A Pesaro – il tecnico dei civitanovesi commenta l’ultima gara – sono state molto importanti le percentuali da 3 punti, loro poi hanno fatto canestro sfruttando i nostri errori sulle scelte difensive e altri li hanno realizzati per merito loro, noi invece non siamo riusciti nei momenti più importanti a sfruttare certe situazioni". Nel prossimo turno i civitanovesi riceveranno Roseto, poi andranno a Teramo e infine il 2 febbraio riceveranno Ozzano. Aiogni squadra erediterà i punti fatti in questa fase negli scontri diretti con le formazioni che faranno parte dei