Anconatoday.it - Chiede la misura alternativa al carcere, ma nel frattempo commette reati in serie: 31enne arrestato

Leggi su Anconatoday.it

FABRIANO – Aveva fatto richiesta di unaalla detenzione dopo la condanna per lesioni personali, ma unadi segnalazioni per svariaticommessi hanno fatto scattare l’arresto. Protagonista della vicenda unresidente a Fabriano, per il quale la polizia ha.