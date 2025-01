Secoloditalia.it - Chi sono i rapitori della neonata di Cosenza: dal video in clinica alla cattura. Il grazie di Meloni agli agenti

Leggi su Secoloditalia.it

Hanno un nome e un volto ipiccola Sofia, ledi appena un giorno sottratta dSacro Cuore di. Si tratta di Rosa Vespa, 51 enne di, e Aqua Moses, 43 enne di origini senegalesi e mediatore culturale presso una Onlus calabrese. La coppia di coniugi ha simulato una gravidanzadonna per nove mesi e poi ha finto di aver datoluce un maschietto.Ildel rapimentopiccola SofiaLa piccola, che era nata lunedì, nel corsonotte è stata trasportata nell’ospedale diper alcuni controlli di routine, ma le sue condizionibuone e non destano alcuna preoccupazione. La coppia diè stata portata in Questura: entrambistati sentiti dal pm di turno Antonio Bruno Tridico e poi condotti in carcere.Ildie gli auguripiccola SofiaUn caso che ha turbato tutta Italia.