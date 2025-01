Cera calda sulla pelle frustate e lo stupro | se lo psichiatra diventa il peggiore aguzzino Il commento di Roberta Bruzzone

Leggi su Milleunadonna.it

Quando ci si rivolge a uno specialista per problemi di natura psichica, in genere il rischio è che il terapeuta non sia “uno bravo” o che non comprenda il problema a dovere. Che si possa trasformare insfruttando proprio le debolezze che gli si vanno a confessare è un incubo che ha preso forma durante la terapia d.