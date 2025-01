Ilgiorno.it - Castello Brianza, con l'auto nella scarpata: ferito un 27enne

(Lecco), 22 gennaio 2025 – E' precipitato per una decina di metricon l'. Il grave incidente è successo nel pomeriggio di oggi a, lungo via Adamello. Un giovane di 27 anni al volante di una Opel Corsa ha perso il controllo della macchina ed è uscito di strada, terminando la corsa nel bosco in fondo ad un fossato. Lo hanno soccorso i sanitari dell'medica e dell'infermieristica di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini. In posto pure i vigili del fuoco per estrarre ildall'semidistrutta e per recuperarlo. Una volta stabilizzato e in sicurezza, il paziente è stato trasin ambulanza in ospedale, al San Leopoldo Mandic di Merate. Ha riportato diversi traumi e ferite, le sue condizioni sono serie, ma stazionarie e non è in pericolo di vita.