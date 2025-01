Rossodisera.eu - Caso Visibilia, Tajani: “Santanchè? Noi siamo garantisti”

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – ''Noi: finché una persona non è condannata in via definitiva, è innocente, come prevede la nostra.L'articolo: “? Noi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.