Caso Santanchè | Tajani non ne abbiamo parlato a vertice Chigi

Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Non si èdella” neldi maggioranza a palazzo, “come ho detto noi siamo garantisti e finché una persona non è condannata in via definitiva è innocente, come prevede la Costituzione. Il resto sono scelte che farà”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di FI, Antonio, a margine del convegno ‘Partecipazione dei lavoratori all’impresa: un traguardo vicino’ alla Camera. “tutti l’ufficio a Palazzo, sia Salvini che io, oltre al presidente del Consiglio, facciamo spesso il punto della situazione”, ha spiegato replicando a chi chiedeva il motivo dell’incontro.