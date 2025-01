Ilfoglio.it - Caso Almasri, le opposizioni unite in conferenza stampa: “Meloni non si nasconda”

“Lechiedono insieme e all’unisono alla presidentedi smettere di nascondersi dietro i suoi ministri. Quanto è accaduto ieri è di una gravità inaudita. Vogliamo la massima trasparenza su una vicenda opaca, altro che cavilli”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein chiudendo unalampo congiunta insieme agli altri partiti delle, convocata oggi alla Camera per parlare deldel generale libico Najeem OsemaHabish, arrestato domenica e poi scarcerato e rimpatriato ieri. Allaerano presenti tutti i partiti del “campo largo” ma non tutti i leader: per il Movimento 5 stelle non c’è il presidente Giuseppe Conte ma Riccardo Ricciardi. Per Azione Andrea Richetti e non Carlo Calenda. Al centro delle accuse dellec'è la responsabilità del governo di fronte alla liberazione dell’alto ufficiale libico, nello specifico la responsabilità della presidente del Consiglio.