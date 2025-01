Scuolalink.it - Calendario scolastico 2025: per Carnevale le prossime vacanze, ma non per tutte le Regioni

Iloffre diverse opportunità di pausa per studenti e famiglie, dalledia quelle estive, passando per i ponti e le festività. Ecco un riepilogo completo per pianificare al meglio il tempo libero.: il prossimo stop per lediLedivariano da Regione a Regione, offrendo agli studenti una pausa di metà anno. Basilicata e Campania: 3 e 4 Marzo Friuli Venezia Giulia e Veneto: 3-5 Marzo Lombardia: 3 e 4 Marzo Piemonte: 1-4 Marzo Provincia di Bolzano: 1-9 Marzo Trentino: 3-5 Marzo Sardegna: 3 e 4 Marzo Nonleprevedono un’interruzione ufficiale, ma alcuni istituti potrebbero adottare chiusure autonome per il giovedì o martedì grasso. Ledi PasquaLa pausa pasquale è tra le più attese e si concentrerà ad Aprile.