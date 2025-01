Bolognatoday.it - Brutale aggressione in pieno centro: turista perde conoscenza

Leggi su Bolognatoday.it

I Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il presunto autore di una tentata rapina aggravata in concorso, avvenuta in via Atabella. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayQuesta notte un giovane è stato aggredito brutalmente sotto i portici. La vittima, un 29enne, è.