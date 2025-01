Quotidiano.net - Borsa di Tokyo apre in rialzo seguendo Wall Street, focus su politiche dazi e Boj

Ladiinizia gli scambi in territorio positivo,l'andamento rialzista acon gli investitori che guardano alle prospettive dellesuianticipate dall'amministrazione Trump, considerate fin qui meno gravose di quanto anticipato, e in attesa della riunione della Banca del Giappone (Boj). In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,83% a quota 39,352.57, aggiungendo 324 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno, a 155,70 sul dollaro e a 162,10 sull'euro.