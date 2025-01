Sbircialanotizia.it - Bonus animali domestici 2025: sconti sulle spese veterinarie e novità per over 65

Leggi su Sbircialanotizia.it

Chi si prende cura di cani, gatti o altripuò beneficiare di unfiscale. Dal 2024, inoltre, è stato messo in campo anche un contributo specifico per gli65. Come funzionano le agevolazioni previste e chi può ottenerle? Anche nelsarà possibile beneficiare del: .L'articoloper65 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.