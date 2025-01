Lanazione.it - Bomber Sparacello è già in doppia cifra

Leggi su Lanazione.it

Anche stavolta la copertina del successo arancione se l’è presa Claudio. Con la doppietta siglata contro il Progresso, l’attaccante della Pistoiese ha raggiunto ladi gol in campionato, eguagliando il proprio record personale di due anni fa, quando manca ancora quasi un girone intero da giocare. Un pomeriggio da vero leader per il numero novantacinque, protagonista anche con l’assist per Simeri in occasione del 3-0 finale. "In estate ero venuto qui con grande entusiasmo e voglia di rivalsa – ha detto–,, sono felice del mio score personale ma soprattutto dei risultati della squadra che adesso stanno premiando il nostro lavoro". E domenica è in programma la delicata partita di Ravenna: "Siamo consapevoli del valore dell’avversaria e sarà importante mantenere nervi saldi e sangue freddo sia in settimana che anche e soprattutto domenica".