Napolitoday.it - Blitz nel campo rom di Scampia: in campo 150 uomini

Leggi su Napolitoday.it

Nella mattinata di ieri, circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zonaed in particolare in via Circumvallazione Esterna. L’attività ha portato all’arresto di due persone in esecuzione di provvedimenti per la carcerazione, mentre un.