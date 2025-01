Vicenzatoday.it - Bimbo non vaccinato escluso dal nido? Pronta la causa civile

Leggi su Vicenzatoday.it

Una coppia di imprenditori dell'Alto vicentino sta per trascinare in tribunale il Comune di Valdastico. Al quale hanno intenzione di chiedere i danni per aver estromesso il figlio «daldegli Gnomi», una struttura in capo all'amministrazione comunale. A giudizio di quest'ultima il.