Beppe Mora | il vignettista di Cuore e del Fatto condannato per molestie

Ildie delQuotidianoè statoper. La settimana scorsa è andato in tribunale a Treviso per rispondere della violazione dell’articolo 609 bis del Codice penale. Ovvero quello sulla violenza sessuale. E ha ricevuto un anno e quattro mesi di pena. I fatti risalgono al 17 ottobre 2023, in un locale della cittadina veneta. Secondo l’accusa il 62enne avrebbe molestato una barista 21enne. Prendendole la mano, scrive il Corriere della Sera, l’avrebbe portata sulle proprie parti intime.Il processoIl processo si è svolto con rito abbreviato. Anche perché non c’era alcun testimone del. Il 14 gennaio scorso il giudice dell’udienza preliminare Piera De Stefani ha accolto la tesi dell’accusa. La giovane è una studentessa che si è costituita parte civile.