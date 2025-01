Feedpress.me - Bentornato Presidente! Mattarella a Messina per l'inaugurazione dell'anno accademico

Leggi su Feedpress.me

IlSergioritorna aper la seconda volta. Era venuto tre anni fa per i 70 anni di questo giornale e i 50 annia Fondazione Bonino-Pulejo. In quell’occasione aveva sottolineato con forza l’importanza’informazione libera e indipendente . Un tema questo che è diventato una presenza costante nei suoi interventi e per questo gli siamo grati perché il pluralismo.